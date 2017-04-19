Şanlıurfa'ya Türkiye'nin Tekstil Üssü Kuruluyor

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Şanlıurfa'da hizmete girecek Türkiye'nin tekstil üssüne ilişkin, "Firmalar fabrikalarını yapmaya başladı. Burada sonuç olarak 20 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor." dedi.



Vali Tuna, beraberindeki Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürü Yunus Emre Aksu ile kentte inşaat çalışmaları süren Türkiye'nin ilk Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesinde (HOSAB) incelemelerde bulunarak, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.



Çalışmalara ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Tuna, 240 dönüm arazi üzerine kurulan HOSAB'da şu ana kadar 15 firmanın tesis kurmak için başvuru yaptığını söyledi.



Tuna, bölgedeki altyapı çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, "Firmalar fabrikalarını yapmaya başladı. Burada sonuç olarak 20 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor. Bölgemiz özellikle pamuk üretiminde lider olan bir bölge. Tekstil sektörünün de buradan daha hızlı bir şekilde yaygınlaşması, bu alanda gelişmesi ve ihracat yapması bizim beklentilerimiz arasında bulunmaktadır." dedi.



Bölgeye yatırım yapacakların, binlerce çalışanıyla buradaki sosyal alanlardan da faydalanacağına dikkati çeken Tuna, kümelenme çalışmasıyla kentin Güneydoğu bölgesine örnek bir sanayi kenti haline geleceğini belirtti.



"Yoğun ilgi var"



Tuna, Türkiye'nin tekstil sektöründe ileri seviyesindeki illeriyle rekabet edecek bir konuma gelmek istediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:



"Bu alanda avantajlarımız çok, birçok firma mevcut tesislerini buraya taşımak, yeni tesisler kurmak istiyor. İnşallah İstanbul Hazır Giyim Konfeksiyon İhracatçılar Birliği ile yaptığımız görüşmeler neticesinde birçok müteşebbis girişimlerde bulunmaya başladı. Şimdiden 15 tanesi tesis kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Diğerlerinin de hızlı bir şekilde geri kalan parselleri alarak buradaki yerini alacağını bekliyoruz. Yoğun bir ilgi var bölgemize çünkü gerek Cazibe Merkezleri Programı, gerek 6. Bölge Teşvikleriyle yatırım için cazip olan ilimiz bu konuda ileri bir tırmanışa daha geçecek. Bu konuda gerekli hazırlıklar ve nitelikli insan gücü için eğitim kurumlarımız ile hazırlıklarımızı yapacağız."



"Gelecek yıl faaliyette"



OSB Müdürü Aksu da HOSAB sayesinde bölgenin cazibe merkezi olacağına inandığını ifade etti.



Yatırımcıların işinin bu üst sayesinde kolaylaşacağını anlatan Aksu, "HOSAB, tekstil ve hazır giyim sektöründe birçok yatırımcının uğrak yeri olacak. Bu tesis, hazır giyim ve tekstil sektöründe olanların işlerini kolaylaştıracak ve iş verimliliğini arttıracak. Bu sayede yurt içi ve yurt dışı pazarlarının beklentilerini karşılayabilecek. HOSAB, gelecek yılın ilk aylarında hizmete girecek." diye konuştu.