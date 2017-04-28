Şanlıurfa'ya askeri sevkıyat başladı



ŞANLIURFA - Fırat Kalkanı Harekatının sona erdiği Kilis'ten Şanlıurfa'ya çok sayıda Zırhlı Personel Taşıyıcı ve zırhlı araç sevkıyatı yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, PYD'nin kontrolündeki Telabyad ve Resulayn kentlerinden terör örgütü YPG tarafından Türkiye tarafındaki hudut karakollarına yönelik saldırıların meydana gelmesi üzerine Şanlıurfa'ya Zırhlı Personel Taşıyıcı ve zırhlı araç sevkıyatı başladı. Fırat Kalkanı Harekatının sona erdiği Kilis'ten geldiği öğrenilen çok sayıda ZPT ve askeri araç, gece saatlerinde Şanlıurfa 20.Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı. Zırhlı araçları taşıyan tırlara polis ekipleri de eşlik etti. Zırhlı araçların Şanlıurfa ile Suriye arasındaki sınır bölgesine gönderileceği öğrenildi.