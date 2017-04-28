Şanlıurfa'ya Araç Sevkiyatı

Fırat Kalkanı Harekatı nedeniyle Kilis'e gönderilen ve operasyonun tamamlanması ile bölgede bekletilen çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı ve zırhlı araçlar, Şanlıurfa'ya gönderiliyor.

Şanlıurfa'ya Araç Sevkiyatı

Fırat Kalkanı Harekatı nedeniyle Kilis'e gönderilen ve operasyonun tamamlanması ile bölgede bekletilen çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı ve zırhlı araçlar, Şanlıurfa'ya gönderiliyor. PYD kontrolündeki bölgelerden Türkiye tarafına yönelik saldırıların artması nedeniyle peyderpey yola çıkartılan araçlardan, ilk grubu gece saatlerinde Şanlıurfa'ya ulaştı. Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına gö...

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