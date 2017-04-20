Şanlıurfa Valisi Tuna, Harran'da

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Harran ilçesinde incelemelerde bulundu.



Kaymakam Temel Ayca ve Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz tarafından karşılanan Tuna, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Tuna, yaptığı açıklamada, Harran Ovası'nın, insanlığın başladığı nokta ve birçok peygamberin izini taşıyan bir yer olduğunu söyledi.



Tuna, şöyle konuştu:



"Kaymakamlığı ve belediyemizi ziyaret ettik. Kaymakamımız, belediye başkanımız ve muhtarlarımıza bizleri sıcak karşıladıkları için teşekkür ediyoruz. Harran insanı, ülkesinin, milletinin bütünlüğü, birlik ve beraberliği noktasında duruşu ve verdiği mesajlarla her zaman gönlümüzde ayrı bir taht kurmuştur. Bu anlamda kendilerine teşekkür ediyoruz. Referandum sürecinde de huzur ve güven içerisinde, herhangi bir kavga gürültü olmadan görevini yapmıştır. İnsanımıza ne kadar hizmet etsek azdır. Bu bölge insanı hizmeti fazlasıyla hak etmektedir. Bunun bilincindeyiz."



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Özyavuz da Harran'ın her zaman kendini kanıtlamış bir ilçe olduğunu belirterek, "Çok şükür bölge insanı en son referandumdan da yüzünün akı ile çıkmıştır. Bölge insanı vatanına, bayrağına ve sayın Cumhurbaşkanımıza bağlılığını daha önce de gösterdiği gibi şimdi de gösterdi." ifadelerini kullandı.



Açıklamaların ardından Özyavuz, Vali Tuna'ya tablo ve tespih hediye etti.