Şanlıurfa Valisi Tuna, Ceylanpınar'ı Ziyaret Etti

Vali Güngör Azim Tuna, Ceylanpınar ilçesinde incelemelerde bulundu.



Tuna, İl Emniyet Müdürlüğü Veysal Tipioğlu ile İlçe Kaymakamlığını ziyaret etti, Kaymakam Ahmet Karatepe'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



Tuna, daha sonra İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Erol Duyar ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Uzun'u ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Ceylanpınar Belediyesi Başkanı Menderes Atilla ile makamında bir araya gelen Tuna, şeref defterini imzaladı.



Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınır ilçesi olan Ceylanpınar'ın sadece Şanlıurfa'nın güvenliğini değil tüm Türkiye'nin güvenliğini sağladığını söyledi.



Terörle mücadele konusunda 2017'nin teröre son darbelerin vurulduğu bir yıl olacağını vurgulayan Tuna, şöyle konuştu:



"Türkiye mazlum ülkelerin sesi olmaya çalışıyor. Türkiye, BM başta olmak üzere tüm uluslar arası ortamlarda hep bu mesajları veriyor. Tabi ki tarihi misyonu gereği bunları yapıyor. Ecdadımız da hep bunları yapmıştı. Türkiye Suriye'de hiç kimsenin yapamayacağı bir yardımlar yaptı. Şanlıurfa yardımlar konusunda önemli görev üstlendi. Şanlıurfa olarak da bu yardım elinin çok önemli bir kısmını gerçekleştiriyoruz. 500 bine aşkın Suriyeli kardeşimizi burada bağrımıza basmışız. Ekmeğimiz paylaşıyoruz ve buna devam ediyoruz. Ceylanpınar'da da bir çadır kentimiz var. Burada da yine binlerce misafir ağırlıyoruz. Ayrıca yine çadır kentin dışında da binlerce Suriyeli kardeşimiz ilçe merkezinde yaşıyor."



İmam Hatip Ortaokulunu da ziyaret eden Tuna, öğrencilere kitap hediye etti.