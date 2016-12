Şanlıurfa Valisi Tuna 2016 Yılını Değerlendirdi

Vali Güngör Azim Tuna, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Vali Tuna, Polisevi'nde düzenlediği basın toplantısında kentte yıl içinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Şanlıurfa'nın taşıdığı tarihi ve kültürel değerleriyle bir marka şehir özelliği taşıdığını belirten Tuna, "Medeniyetlerin beşiği Şanlıurfa'yı geleceğe taşınması konusunda çalışmalar yürütüyoruz, önümüzdeki dönemde Şanlıurfa'da yüksek ve istikrarlı büyüme için kamu ve özel kesim yatırımlarını birbirlerini ta­mamlayacak şekilde bütüncül bir bakış acısıyla ele almayı planlıyoruz." dedi.



Suriyeli sığınmacıların en yoğun olduğu ilin Şanlıurfa olduğunu ifade eden Tuna, Şanlıurfa'mızda 2017 yılı, Halil İbrahim bereketinin her alanda tecelli edeceği bir yıl olacaktır. Çünkü ensar ruhunun yeşerdiği 2016 yılı, bunun en güzel ve en anlamlı müjdecisidir. Çünkü Şanlıurfa, ensar gibi Allah'ın razı olduğu kullardan olabilmek umuduyla 110 bini kamplarda, 445 bin kayıtlı Suriyeli kardeşlerimizle gönlümüz daha da genişlemiştir." diye konuştu.



Suriye'de sağlanan ateşkesin Şanlıurfa'ya olumlu yansımaların olacağına inandığını dile getiren Tuna, şöyle devam etti:



"Bu insanların önemli bir kısmı kendi topraklarına dönmek ister. Yeter ki orada şartlar uygun olsun çünkü her şeyini bırakıp gelmiş orada bir kısım aile bölünmüş, bir kısmı orada kalmış bir kısmı burada, onlar bu defteri kapatmamış dönmek isteyeceklerini düşünüyorum. Zaten Şanlıurfalı hemşehrilerimiz sınırın öte tarafında yaşayanlarla zaten akrabadır. Bu sınırlar yapay, suni sınırlardır. Bu olaya akraba evliliği gibi bakmak lazımdır. İkinci evliliğe razı gelen Suriye'de bir tahribat oluştu. Savaşta ölenlerin yakınları oldu. Buraya sığındılar, her yönüyle muhtaçlar. Şanlıurfalı hemşenrilerimiz bunlara kol kanat geldi."



Kentte terör örgütü FETÖ/PYD ve PKK'ya yönelik yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi veren Tuna, şunları kaydetti:



"Kentte yürütülen operasyonlarında şu ana kadar 3 bin 963 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Hakkında idari işlem başlatılan bu kişilerden bin 791 kişi ihraç edilmiş, bunlardan bin 120 kişi görevden uzaklaştırılarak açığa alındı. Tutuklu 661 kişi var, 388 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kapatılan dernek sayısı 49, kapatılan sağlık kuruluşu 10, kapatılan okul sayısı 17, yurt ve pansiyon 12'dir. Bu rakamlar zaman içinde değişiyor. Biliyorsunuz çok hassas bir dönem yaşıyoruz. Darba girişiminin haliyle bir refleksi olmuştur. İlk etapta birçok kişi alındı ve ihraç edildi. Bunların arasında hani istisnai gözden kaçan veya tam net bir bilgi alınamayan ve bu şekilde mağdur olan varsa da bunlar değerlendiriliyor. Görüyorsunuz kanun hükmündeki kararnamelerle görevine geri dönüyor. Burada kişinin mensubiyeti örgütle mensubiyeti, irtibatı, bağlantısı bir şekilde net olarak ortaya konması ve vicdanı kanaatimizin oluşabilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İhanet şebekesiyle gönül birliği etmiş olan bu kişiler, artık devlette çalışmayacaklar. Bunu net anlamak lazımdır. Kanunun kestiği parmak acımaz o mekanizma işleyecektir. Biz bu konuda hassasiyetle çalışıyoruz."