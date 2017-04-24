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Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 6,90-8,30 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 6,90-8,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Arpakg0,600,66
Mercimekkg1,572,70
Mısırkg0,780,89
Bulgurkg1,701,70
Buğdaykg0,700,80
Pamukkg6,908,30
Sade yağkg31,0031,00
Dana kırıntı kg13,2617,00

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