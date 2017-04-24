Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 6,90-8,30 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 6,90-8,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|kg
|0,60
|0,66
|Mercimek
|kg
|1,57
|2,70
|Mısır
|kg
|0,78
|0,89
|Bulgur
|kg
|1,70
|1,70
|Buğday
|kg
|0,70
|0,80
|Pamuk
|kg
|6,90
|8,30
|Sade yağ
|kg
|31,00
|31,00
|Dana kırıntı
|kg
|13,26
|17,00
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