Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 6,90-8,30 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:





Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Arpa kg 0,60 0,66 Mercimek kg 1,57 2,70 Mısır kg 0,78 0,89 Bulgur kg 1,70 1,70 Buğday kg 0,70 0,80 Pamuk kg 6,90 8,30 Sade yağ kg 31,00 31,00 Dana kırıntı kg 13,26 17,00



