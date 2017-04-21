Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Şanlıurfa Ticaret Borsası
Ara
BİST 92.535 %0,54
DOLAR 3,6464 %0,13
EURO 3,9017 %-0,10
PARİTE 1,0697 %-0,19
ALTIN 150,40 %0,20
FAİZ 11,15 %-1,06
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,05-7,40 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,05-7,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Arpakg0,600,60
Mısırkg0,820,85
Buğdaykg0,951,09
Preseli pamuk kg7,057,40

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türk Lirası, Şanlıurfa, Ticaret, Borsa, Mısır, Urfa, Tl, Arpa, Buğday, Fi