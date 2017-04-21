Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 7,05-7,40 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:





Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Arpa kg 0,60 0,60 Mısır kg 0,82 0,85 Buğday kg 0,95 1,09 Preseli pamuk kg 7,05 7,40