Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 6,40-7 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 6,40-7 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|kg
|0,55
|0,60
|Mısır
|kg
|0,84
|0,84
|Buğday
|kg
|0,90
|1,10
|Preseli pamuk
|kg
|6,40
|7,00
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