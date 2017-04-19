Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Şanlıurfa Ticaret Borsası
Ara
BİST 91.623 %0,27
DOLAR 3,6717 %0,30
EURO 3,9390 %0,25
PARİTE 1,0725 %-0,05
ALTIN 151,58 %-0,14
FAİZ 11,34 %0,44
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 6,40-7 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 6,40-7 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Arpakg0,550,60
Mısırkg0,840,84
Buğdaykg0,901,10
Preseli pamuk kg6,407,00

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türk Lirası, Şanlıurfa, Ticaret, Borsa, Mısır, Urfa, Tl, Arpa, Buğday, Fi