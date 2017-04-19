Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 6,40-7 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:





Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Arpa kg 0,55 0,60 Mısır kg 0,84 0,84 Buğday kg 0,90 1,10 Preseli pamuk kg 6,40 7,00