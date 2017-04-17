Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 2 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 2 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|kg
|0,70
|0,70
|Ham pamuk yağı
|kg
|2,00
|2,00
|Buğday
|kg
|0,80
|0,80
|Kırmızı mercimek
|kg
|2,00
|2,00
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