Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 2 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:





Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Arpa kg 0,70 0,70 Ham pamuk yağı kg 2,00 2,00 Buğday kg 0,80 0,80 Kırmızı mercimek kg 2,00 2,00