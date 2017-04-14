Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 1,50 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:





Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Arpa kg 0,63 0,63 Mısır kg 1,00 1,00 Buğday kg 0,98 1,10 Kırmızı mercimek kg 1,50 1,50



