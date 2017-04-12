Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 1,55-2,38 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:





Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Arpa kg 0,65 0,65 Mısır kg 0,60 0,67 Buğday kg 0,75 1,15 Kırmızı mercimek kg 1,55 2,38



