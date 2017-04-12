Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 1,55-2,38 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 1,55-2,38 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|kg
|0,65
|0,65
|Mısır
|kg
|0,60
|0,67
|Buğday
|kg
|0,75
|1,15
|Kırmızı mercimek
|kg
|1,55
|2,38
-
Sağlık çalışanlarına kötü haber! İzin almadan çıkamayacaklar
-
4/C'lilere müjde! Tüm ödemeleri alabilecekler
-
Her evin çatısı kazanç kapısı oluyor!
-
Savaş çığlıkları altını uçurdu, fiyatlar tutulamıyor
-
Yılın otomobili belli oldu
-
Bakan resmen duyurdu! Süper teşvik için başvurular başladı
-
4 aylık gelinini başka bir adamla basınca ortalık karıştı