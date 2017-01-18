Şanlıurfa Tema'da Görev Değişikliği

Kısa adı TEMA olan Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı Şanlıurfa İl Temsilciliği görevini yürüten Harran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Şükrü Gürler'in yerine Veysel Günbattı getirildi.



TEMA Vakfı'nı temsil etmenin büyük sorumluluk ve gurur kaynağı olduğunu dile getiren Günbattı, ilk olarak il ve ilçe teşkilatlanmalarını tamamlayacaklarını ifade ederek,"Ondan sonra faaliyetlerimize destek vermek için kamu kurum ve kuruluşları ziyaret edeceğiz. Sonra yoğun bir faaliyet programı çıkarıp bu programları gönüllülerimizle yürüteceğiz" dedi.



TEMA Vakfı'nın ülke genelinde 630 binden fazla gönüllüsü olduğunu belirten Günbattı," TEMA'nın en büyük gücü her zaman gönüllüleri olmuştur. Sahip olduğu doğal varlıkları ile Şanlıurfa'da sürdürülebilir yaşamı korumak üzere gönüllü ekibimle birlikte var gücümüzle çalışacağız. Bu mücadelede herkesi destek vermeye, bizimle el ele olmaya çağırıyoruz. Tüm doğa dostları, çevre gönüllüleri yanımızda yer alırsa Şanlıurfamızı daha yeşil, daha güzel hale getirebilir, gelecek nesillere de en anlamlı mirası bırakmış oluruz" şeklinde konuştu.



İlerideki faaliyetleri hakkında bilgi veren Veysel Günbattı, "Doğal varlıkların ve çevre sağlığının korunması hakkında kamuoyu oluşturmak, erozyon, toprak örtüsü ve toprağın korunması yönünde kamuoyunu bilinçlendirecek etkinlikler düzenlemek, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu çerçevesinde tarım alanlarının amaç dışı kullanımını engellemek, mera, otlak ve çayırların korunması ve verimliliklerinin arttırılması amaçlı çalışmalar yürütmek, orman sınırlarda herhangi bir nedenle daralma olmasını engellemek ve doğal orman alanlarının korunmasına katkı vermek, su varlığının korunması ve tarımsal kuraklık, çoraklaşma ve çölleşmeyle mücadele etmek, deniz, göl, akarsu kıyıları ve sahil şeridinin doğal özelliklerinin korunmasına yönelik çalışmalar yapmak, halkımızın tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesinde, su ve enerji tasarrufunun, geri dönüşümlü ürünlerin kullanılmasının teşvik edilmesinde önder rol oynamak, TEMA Vakfı'na yeni gönüllüler kazandırmak, bu amaçları gerçekleştirmek için il gönüllüleri olarak Minik TEMA, Yavru TEMA, Genç TEMA Lise, Genç TEMA Üniversite ve Mezun TEMA örgütlerini oluşturarak çalışmalarımızı yürütmek" olduğunu belirtti. - ŞANLIURFA