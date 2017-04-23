Şanlıurfa Suriyeli Öğrencilerden 23 Nisan Kutlaması
Suriyeli öğrencilerden 23 Nisan kutlamasıÜLKELERİNDEKİ iç karışıklıktan kaçarak Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'ne yerleşen Suriyeli sığınmacıların çocukları, eğitim gördükleri okullarında 23 Nisan'ı kutladı.
Suriyeli öğrencilerden 23 Nisan kutlaması
ÜLKELERİNDEKİ iç karışıklıktan kaçarak Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'ne yerleşen Suriyeli sığınmacıların çocukları, eğitim gördükleri okullarında 23 Nisan'ı kutladı.
Akçakale'deki Süleymanşah Çadır Kenti'nde bulunan anaokulunda eğitim gören Suriyeli minikler, bugün düzenlenen etkinlikte 23 Nisan bayramını kutladı. Aileleri ile birlikte düzenlenen etkinliğe katılan Suriyeli çocuklar, Türkçe şarkılar söyleyip, şiirler seslendirdi.
Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlik sonunda, okul yönetimi tarafından küçük çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera: Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)
(Tür: Yurt)