Şanlıurfa Suriye Sınırında Ypg'lilerle Çatışma 3 Terörist Öldü Ek

Şanlıurfa Suriye sınırında YPG'lilerle çatışma 3 terörist öldü (2) EK(Tür: Yurt)

Şanlıurfa Suriye sınırında YPG'lilerle çatışma 3 terörist öldü (2) EK

(Tür: Yurt)

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