Şanlıurfa Sosyal Bilimler Myo'da Panel

Harran Üniversitesinin 25. Kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı tarafından "Hayatta Olumlu Düşünmenin Gücü' adlı bir panel gerçekleştirildi.



Öğretim Görevlisi Salih Hartavioğlu ve Öğretim Görevlisi Adem Necip'in sunumu ile gerçekleştirilen panele, Yüksekokul Müdürü Prof.Dr. Necmettin Elmastaş, Müdür Yardımcısı Muhammed Sami Belet, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Program açılışında bir selamlama konuşması yapan Yüksekokul Müdürü Prof.Dr. Necmettin Elmastaş, panele katılan herkese teşekkür etti. Hayatta olumlu düşünmenin önemine değinen Elmastaş, öğrencilere başarıya giden yolda hedefe emin adımlarla ilerlemenin önemli olduğunu ve çevreden gelebilecek olumsuz mesajların dinlenmemesi gerektiğini söyledi. Programda Öğr.Gör. Salih Hartavioğlu sunumunda, masal kahramanlarının yaptıklarını anlatmak yerine, kendilerinin daha iyi şeyler yapacağını düşünerek kulüp kurduklarını ifade etti. Hasta ziyaretlerinde bulunarak onlara moral vermeye çalışırken, hastaların durumlarından kendilerine dersler çıkarttıklarını ve hayatta daima olumlu ve umut dolu bakmanın önemini anladıklarını söyledi. Panelde bir sunum yapan Öğr.Gör. Adem Necip, "Motivasyon bireyin harekete geçmesi ve belli bir hedefe varabilmesi için gerekli arzu ve isteğe sahip olmasıdır. Motivasyonda önemli olan harekete geçmemiz gerektiği düşündüğümüzün yeterli olup, artık düşündüklerimizi uygulamaya geçirmemiz gerekiyor, geç kaldığımızı asla düşünmeyeceğiz, hemen şimdi başlamalıyız" dedi.



Program sonunda panele katkılarından dolayı Öğr.Gör.Salih Hartavioğlu ve Öğr.Gör.Adem Necip'e Sosyal Bilimler MYO Müdürü tarafından plaket verildi. - ŞANLIURFA