Şanlıurfa - Siverek'te Taşlı Sopalı Kavga 9 Yaralı

Siverek'te taşlı sopalı kavga 9 yaralı



ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan taş ve sopalı kavgada, 9 kişi yaralandı.



Ayvanat Mahallesi'nde oturan Çağında ve Beyazçiçek ailesinin fertleri arasında gece yarısı sıralarında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada Sinan Beyazçiçek, Hasan Beyazçiçek, Abbas Çağında, Mustafa Çağında, Orhan Çağında, Hüseyin Çağında, Ali Çapanoğlu, İbrahim Büyük ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.



Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesiyle sona eren kavgada yaralananlar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastantanesi'ne götürüldü.



Polis, olayların büyümemesi için mahallede ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.