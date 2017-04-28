Şanlıurfa Siverek'te Tarihi Geçmiş 1.5 Ton Gıda Ele Geçti

Siverek'te tarihi geçmiş 1.5 ton gıda ele geçtiMehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, zabıta tarafından market ve bakkallarda yapılan denetimde tüketim tarihi geçmiş 1 buçuk ton gıdaya el konuldu.

Şanlıurfa Siverek'te Tarihi Geçmiş 1.5 Ton Gıda Ele Geçti

Siverek'te tarihi geçmiş 1.5 ton gıda ele geçti

Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, zabıta tarafından market ve bakkallarda yapılan denetimde tüketim tarihi geçmiş 1 buçuk ton gıdaya el konuldu.

Siverek Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçe genelindeki market ve bakkallarda denetim yaptı. Denetimlerde tüketim tarihleri geçmiş 1 buçuk ton gıda ürünü saptandı. Zabıta ekipleri, tüketim tarihi geçen ürünleri temizlik aracıyla imhaya götürüldü.

(Tür: Yurt)

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