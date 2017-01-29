Şanlıurfa Siverek'te Ilginç Bina Görenleri Şaşırtıyor

Şanlıurfa Siverek'te ilginç bina görenleri şaşırtıyor(Tür: Yurt)

Şanlıurfa Siverek'te ilginç bina görenleri şaşırtıyor

(Tür: Yurt)

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Şanlıurfa, Siverek, Urfa
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