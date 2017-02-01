Şanlıurfa Siverek'te, Gece Boyu Kar Temizliği Yapıldı

Siverek'te, gece boyu kar temizliği yapıldı



ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, belediyenin karla mücadele ekibi, gece boyu kar temizliği yaptı.



Siverek'te iki gündür devam eden kar yağışının ardından belediye ekipleri, günlük yaşamda aksaklıkları en aza indirmek için çalışma başlattı. Belediyenin karla mücadele ekibinde yer alan görevliler, gece boyu küreklerle kaldırımları temizledi ve karın olası olumsuz etkilerini en aza indirdi. Gece boyu süren çalışmaları denetleyen Belediye Başkan Yardımcısı Doğan Kanlıbıçak, "Ekiplerimiz yoğun şekilde kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. 30 iş makinesi, 20 araç ve 500 personel ile karla mücadele çalışması yapıyoruz. İlçe merkezinde vatandaşlarımızın rahat yürümeleri ve araçlarını kullanabilmesi için çalışmalarımız kesintisiz şekilde devam edecekö dedi.