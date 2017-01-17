Şanlıurfa Siverek'te Bozuk Etler Imha Edildi

Siverek'te, bozuk etler imha edildi



ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ele geçirilen bozuk ve kokmuş etler imha edildi.



Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin değişik mahallelerinde bulunan 20 işyerinde denetil yapıtı. Denetlenen 2 ayrı kasap dükkanında 30 kilo kaçak kesilmiş bozuk ve kokuşmuş et tespit edildi ve el konuldu.



Kasaplar hakkında yasal işlem başlatan zabıta ekipleri, el koydukları etleri ise ilçe dışındaki çöplükte imha etti.



Denetimler ile halk sağlığını korumayı amaçladıklarını dile getiren Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Baydilli, "İlçemizde faaliyette bulunan kasap ve et satışı yapan iş yerlerine zabıta ekiplerimiz denetimlerde bulundu. Bu denetlemeler sonucunda maalesef, bazı kasaplarda kaçak kesilmiş ve kokuşmuş etlere rastlanmış. El konulan bu etler imha edilirken, işyerleri hakkında yasal işlem başlatılmıştır" dedi.