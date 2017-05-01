Şanlıurfa)sınırda Güvenlik Kuleleri ve Mevziler Yapılıyor

Sınırda güvenlik kuleleri ve mevziler yapılıyorŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırında güvenlik kuleleri ve yeni mevziler yapılıyor.

Şanlıurfa)sınırda Güvenlik Kuleleri ve Mevziler Yapılıyor

Sınırda güvenlik kuleleri ve mevziler yapılıyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırında güvenlik kuleleri ve yeni mevziler yapılıyor.
Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PYD'nin kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde güvenlik kuleleri ve mevziler yapılıyor. İş makineleri tarafından sınırın sıfır noktasında çukurlar kazılıyor.

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