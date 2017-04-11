Şanlıurfa Savunmasının Görüntüleri Yayınlandı

Şanlıurfa'nın Fransızlara karşı verdiği mücadelenin görüntüleri ilk kez yayınlandı.



Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 1935 yılında Genelkurmay Başkanlığı tarafından çekilen görüntüler ilk kez yayınlandı. Kuşatma altında olan Urfa kentinin düşman işgalinden kurtarılmasında büyük rol alan 'Onikiler'in yakınları ve kurtuluşa destek veren ailelerin temsilcileri, görüntülerde yer alıyor. 1935 yılında Genelkurmay Başkanlığı'nca çekilen, çoğunluğu kentin kurtuluşuna katılanların yer aldığı gösterinin videosu yayımlandı. Balıklıgöl'ün çeşitli bölgelerinde çekilen detaylarla başlayan görüntülerde, 'Onikiler'in önderliğinde, kentin çeşitli yerlerini ele geçirmesi yer alıyor.