Şanlıurfa - Şanlıurfa'da 133 Mağara ve 5 Mozaik Bulundu

Şanlıurfa'da, Haleplibahçe bölgesindeki Kızılkoyun ile tarihi kale eteğinde yürütülen arkeolojik kazı ve yüzey temizleme çalışmalarında Roma ve Osrhoene Krallığı'na ait olduğu belirtilen kaya mezarların da içinde yer aldığı 133 mağara ve 5 mozaik bulundu.

TURİZME KAZANDIRILIP ZİYARETE AÇILACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen yıl Balıklıgöl, tarihi kale, Arkeoloji ve Mozaik Müzesi'nin bulunduğu Haleplibahçe ile Kızılkoyun bölgesinde başlatılan arkeolojik kazı ve yüzey temizleme çalışmaları devam ediyor. Arkeolog ve uzman ekipler gözetiminde Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yürütülen çalışmalarda Kızılkoyun'da Roma, Süryani ve hükümdarlığını Abgar'ın yaptığı Osrhoene Krallığı dönemlerine ait 61, kale eteğinde 72 ise mağara bulundu. Kazılarda ayrıca 5 mozaik bulundu. Çeşitli motif ve figürlerin yer aldığı ve tabanına yılan, insan ve çiçek motiflerinin işlendiği kaya mezarların bulunduğu mağaralar koruma altını alındı. Uzman ekip ve arkeologlar tarafında yürütülen bilimsel çalışmalarda ortaya çıkarılan mağara ve mozaiklerin turizme kazandırılıp ziyarete açılacağı belirtildi.

ZİYARETE AÇILMASI HEYECANLA BEKLENİYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de turizme açılacak kaya mezarlarının bulunduğu Kızılkoyun'da incelemelerde bulundu. Arkeologlardan çalışmalarla ilgili bilgi alan Nihat çiftçi, medeniyetlerin iz bıraktığı alanda ortaya çıkarılan 133 mağaradaki bulunan kaya mezar ve mozaiklerin yerinde korunacağını belirterek, ziyarete açılması için çalışmaların tamamlanmasını heyecanla beklediklerini söyledi.