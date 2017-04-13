Şanlıurfa Otomobilden Fırlayan Taş Camı Delip Geçti

Otomobilden fırlayan taş camı delip geçti



ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde hareket halindeki otomobilin tekerinden fırlayan taş kaldırımda yürüyen kadın ve kız çocuğunu sıyırıp işyerinin camını delip geçti. Yaşananlar, güvenlik kameralarına yansıdı.



Olay, öğle saatlerinde Haliliye Mahallesi'nde meydana geldi. Seyfioğlu Caddesi'nde hareket halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilin üzerinden geçtiği taş, lastikten fırlayıp kaldırımda yürüyen kadın ve yanında bulunan kız çocuğunu sıyırıp Aydın Bozkuş'a ait beyaz eşya tamircisinin vitrin camını delerek geçti. Şans eseri yaralanan olmayan olay anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kız çocuğunun saniyelerle taştan kurtulduğu görülüyor.