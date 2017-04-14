Şanlıurfa Öğrencisine Cinsel Istismarda Bulunan Öğretmen Tutuklandı
Öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandıŞANLIURFA'da ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 60 yaşındaki öğretmen Cuma K., tutuklandı.
Öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı
ŞANLIURFA'da ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 60 yaşındaki öğretmen Cuma K., tutuklandı.
Olay, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Cengiz Topel İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, sınıf öğretmeni Cuma K., adı açıklanmayan 10 yaşındaki kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle okulda gözaltına alındı.
Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alındığı öğrenilen öğretmen Cuma K., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.