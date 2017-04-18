Şanlıurfa'nın yöresel yemekleri sergilendi



ŞANLIURFA - Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa'nın yöresel yemekleri sergilendi.

Turizm haftası etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa Müzesinde kentin yöresel yemekleri sergilendi.yemek sergisini Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Acar ile çok sayıda davetli katıldı. Semsek, borani, ağzı açık, ağzı yumuk, kelle tirit ve birçok tatlı çeşidinin sergilendiği yemek fuarında hazırlanan yemekler katılımcıların beğenisine sunuldu. Şanlıurfa'da turizm haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlara bir yenisi daha eklenerek Şanlıurfa Mutfağının bir birinden lezzetli yemekleri yapılan kokteyle tanıtıldı. Kokteyle ikram edilen birbirinden güzel yemekler yoğun ilgi gördü. Gastronomi turizmi kapsamında sergilenen yemeklerin çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Güngör Azim Tuna, unutulmaya yüz tutmuş ve yapılması meşakkatli yemekleri turizm master planları çalışmaları içerisinde değerlendirdiklerini sözlerine ekledi. 13 ilçeden 32 çeşit yöresel yemeği katılımcıların beğenisine sunduklarını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Acar, "Daha önceki dönemlerde sadece il merkezinde bu organizasyon yapılırken bu dönem farklı bir çalıma yaparak tüm ilçelerimizi katık ve yöresel tüm yemekleri ve unutulan yemeklerimizi tekrar Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla sunumunu yaptık" dedi.