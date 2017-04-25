Şanlıurfa'nın Marka Değerleri Belirleniyor

Şanlıurfa'nın marka değerlerinin belirlenmesi için düzenlenen 'Marka Değerleri Belirleme' çalıştayı başladı.



Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Harran Üniversitesi ile Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kentin marka değerinin tespiti için 'Şanlıurfa Marka Değerleri Belirleme' çalıştayı başladı. Bir otelde düzenlenen ve 2 gün sürecek olan çalıştayın açılış toplantısına Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, ŞUTSO Meclis Başkanı Mustafa Taş, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Bilim adamları, akademisyenler ve STK temsilcileri katıldı. Ürünler gibi şehirlerinde birbirlerine rakip olduklarını ve çok turist çeken iller arasında Şanlıurfa'nın önemli bir konuma sahip olduğunu ifade eden Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, şunları söyledi. 'Nasıl ki ürünler küresel pazarda birbirinin rakipleri ise tüm dünyada şehirlerde bir ürün gibi birbirlerinin rakipleridir. Dünyada en çok turist ziyaret eden şehirlerden birisi olan Londra ve İstanbul'dur. Şanlıurfa neden bu şehirlerden biri olmasın. Şanlıurfa zengin tarihi ve kültürel dokusu, bulunduğu konum ve 3 semavi dinin ortak peygamberleri olan Hz. İbrahim gibi bir değere sahip olmasıyla bunu çoktan hak etmiş bir kadim şehirdir.ödedi.



Şanlıurfa'nın sahip olduğu eserlerin kendileri için birer tapu olduğunu ve gelecek nesillere övünecek eserler bırakılması gerektiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ise 'Muazzam bir tarihi geçmişe sahip eserlerimizle övünüyoruz ve bunlar bizim tapumuzdur, bizim güvencemizdir. Bizler nasıl bu eserlerle övünüyorsak bizden sonra gelecek olan nesillerde bizim bırakacağımız eserlerle övünmek durumundadırlar. Övünebilecek eserler bırakmak toplumsal olarak bizim vazifemizdir. Şanlıurfa marka yoksunu bir şehir. Maalesef bu tespiti yapmak zorundayız. Bunu irdelediğimizde bizim yaşam şeklimiz, kültür yapımız, sosyolojik yapımız, iş anlayışımız, işe bakış anlayışımız, sabrı ortadan kaldırıyor. Çok kısa süreli düşünüyoruz. Hemen neticeye ulaşmak istiyoruz. Hemen neticeye ulaşılan hiçbir markada yok, benim okuduğum araştırdığım kadarıyla da yok. Uzun sürecin olması lazım, ter dökmemiz lazım, emek vermemiz lazım ve bunun gerçekten değerini tüm insanlara bir reklam anlayışı içinde sunmamız gerekiyor. Kalite, kalitesiz hiçbir marka ortaya çıkamazö diye konuştu.