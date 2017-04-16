Şanlıurfa'nın Harran İlçesi Referandumda Rekor Kırdı

Anayasa değişikliği referandum unda Şanlıurfa'nın Harran ilçesi resmi olmayan rakamlara göre yüzde 97.17 evet oyuyla rekor kırdı.



AK Parti'li Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, bir önceki seçimde de Türkiye ikincisi olan Harran'ın resmi olmayan kesin sonuçlara göre yüzde 98'lik oy oranı ile ak oyların lideri kent olduğunu kanıtladığını bildirdi. Başkan Özyavuz, başta meclis üyeleri ve parti teşkilatı olmak üzere vatansever tüm hemşehrilerine teşekkür etti.



Mehmet Özyavuz'un ikinci dönem belediye başkanlığını sürdürdüğü Harran'da, yoğun geçen referandum sürecinin olumlu sonuçları alındı. Harran halkının tek vatan, tek millet, tek devlet ve Türkiye'nin bekası için evet dediğini belirten Başkan Özyavuz, resmi olmayan kesin sonuçlarının açıklanmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Biz yüzde 100 hedefi ile çalıştık. İlçemizi karış karış gezdik, vatandaşlarımıza 'evet'in önemini en iyi şekilde anlattık. Şükürler olsun ak oylarda liderlik yine bizde" dedi.



Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, "Yaklaşık 36 bin seçmenin oy kullandığı ilçemizde yüzde 2'lik de olsa hayır oyunun bulunmasının gerekli önlemleri alınacaktır. Çünkü, vatansever Harran'da evet oylarının yüzde 98 olması az bile" diye konuştu.



Vatanına, milletine bağlı, Cumhurbaşkanının izinde olan Harran'da, evet oyları kadar sandığa gidişin de yüksek olması için tüm önlemlerin alındığını belirterek Özyavuz, "Burada amacımıza ulaştık. Bundan son derece mutluyuz. Ancak, dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olan bağlılığımızın yüzde 100 olması için durmak yok, yola devam" diye konuştu.



Özyavuz, son seçimlerde Harran ilçesinin rakibinin küçük bir farkla Adıyaman'ın Sincik ilçesi olduğunu, bu seçimlerde ilk sırada hangi ilin ya da ilçenin yer alacağının Türkiye geneli sonuçları açıklandıktan sonra belli olacağını söyledi.



Başkan Özyavuz, referandum un propaganda çalışmaları süresince yoğun emek veren meclis üyelerine, parti teşkilatına ve tüm Harranlı seçmenlere ilçeye yüzde 98 evet oyu kazandırdıkları için teşekkür etti. - ŞANLIURFA