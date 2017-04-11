Şanlıurfa'nın Düşman İşgalinde Çekilmiş Ham Görüntüler İlk Kez Yayımlandı

Şanlıurfa’nın düşman işgalinde çekilmiş ham görüntüler ilk kez yayımlandı.

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Şanlıurfa, İşgal, Urfa
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