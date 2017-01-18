Şanlıurfa Müsiad Kongresi Yapıldı

Şanlıurfa MÜSİAD kognresi yapıldı



MÜSTAKİL Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Şanlıurfa Şubesi'nin 19'uncu kongresi yapıldı ve başkanlığa Mahmut Barut seçildi.



Bir otelde gerçekleştirilen kongreye Şanlıurfa Valisi Göngür Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile STK başkanları katıldı. Kongrede konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, başkanlara tüzük gereği 2 dönem sınırlama getirdiklerini söyledi. Yapılan konuşmaların ardından bütçe ve faaliyet raporlarının okunmasının ardından tek liste halinde gidilen seçimde iş adamı Mahmut Barut, yeni şube başkanlığı görevine getirildi.