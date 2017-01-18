Şanlıurfa Merkezli Fetö Operasyonu: 33 Gözaltı

Sabah saatlerinde Şanlıurfa merkezli 5 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda; Samanyolu Medya Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınmasını Şanlıurfa Adliyesi önünde protesto eden 33 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şanlıurfa merkezli Adana, Antalya, Mardin ve Kırşehir illerinde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Hidayet Karaca'nın gözaltına alınmasını protesto etmişlerdi



Operasyonda, Samanyolu Medya Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 2014 yılında gözaltına alınmasını Aktif Eğitim-Sen öncülüğünde Şanlıurfa Adliyesi önünde protesto eden 33 kişi gözaltına alındı. Zanlılar arasında öğretmen, doktor ve esnafın da olduğu belirtildi. - ŞANLIURFA