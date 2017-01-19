Şanlıurfa - Kazancı Bedih, Mezarı Başında Anıldı

Kazancı Bedih, mezarı başında anıldı



ŞANLIURFA'da, 13 yıl önce eşi ile birlikte sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden 'Kazancı Bedih' adıyla tanınan ünlü gazelhan Bedih Yoluk mezarı başında anıldı.



Kazancı Bedih'in ölümünün 13'ncü yıldönümü nedeniyle Bediüzzaman Aile Mezarlığı'ndaki mezarı başında anma töreni yapıldı. Törene, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsa Kızıldemir, Genel Sekreter Yardımcısı Emin Özçınar, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ekrem Ayaz ile yakınları katıldı. Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen anma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsa Kızıldemir, 'Kazancı Bedih'in Türkiye'nin yetiştirdiği önemli gazelhanlardan biri olduğunu söyledi.