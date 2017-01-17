Şanlıurfa Kaymakam Yosunkaya'dan Suriyelilere Ziyaret

Şanlıurfa'nın Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, Dilruba Konuk Evi'nde barınan dul, yetim ve bakıma muhtaç Suriyelileri ziyaret etti. Dilruba Konukevi'ni ziyaret eden Kaymakam Yosunkaya'ya Süleymanşah Konaklama Tesisi müdür yardımcılarından Yasin Seyhan, Müslüm Önen ve kamp Jandarma Komutanı Hakan Doğan eşlik etti. Kaymakam Selçuk Yosunkaya, dul, yetim ve bakıma muhtaç 206 Suriyelinin barındığı konukevinin sorumlusu Ahmet Doğan'dan bilgi aldı. Suriyeli yetimlerle bir süre sohbet eden Kaymakam Selçuk Yosunkaya, onlara çeşitli oyuncak ve hediyeler verdi. Bakıma muhtaç yaşlıları da ziyaret eden Kaymakan Yosunkaya, onların da talep ve istekleri olup olmadığını sordu.



Kaymakam Yosunkaya, Akçakale Kaymakamlığı'nın desteğiyle hizmete giren konukevindeki 260 Suriyeli'nin yaşadığını belirterek, "Bugün konukevimizi ziyaret ettik. Kendilerine bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sorduk. Konukevimizde yaşayan kimsesiz, dul, yetim ve bakıma muhtaç misafirlerimizin burada en iyi şekilde ağırlanıyor. Burada karşılık beklemeden çalışan, emek veren ve emeği geçen herkese ederim" dedi.