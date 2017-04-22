Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor 3. Lig'e Çıktı

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) Play-off müsabakasında Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor, normal süresi ve uzatmaları golsüz tamamlanan maçta Mardin 47 Spor'u penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayarak Spor Toto 3. Lig'e çıktı.



Mersin Stadı'nda oynanan maçı yüzlerce Şanlıurfa ve Mardin taraftarı izledi. Maçın ilk yarısında her iki takım da kontrollü oynarken, ilk devrede gol sesi çıkmadı. Kıyasıya mücadelenin olduğu maçın ikinci yarısında ise her iki takım yine pozisyon üretmekte zorlanırken maçın normal süresi 0-0 berabere bitti. Uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca maç, penaltı atışlarına gitti. Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor, Spor Toto 3. Lige 'merhaba' dedi. Maçın ardından oyuncular sevinçlerini Şanlıurfalı taraftarlarla birlikte yaşadı. - MERSİN