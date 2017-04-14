Şanlıurfa Husumetli Aileler Barıştı

Husumetli aileler barıştı



ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden bir kişinin öldüğü kavganın ardından aralarında husumet oluşan 2 aile, düzenlenen törenle barıştı.



Geçen 4 Mart günü Suruç'un Zeyrek Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Çelik ve Çınar aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Silahlı kavgada Abdullah Çelik öldü, 9 kişi de yaralandı. Kavga sonrası husumetin, kan davasına dönüşmemesi için Ak Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, iki aile ile temasa geçti.



Yıldız'ın görüşmelerinin ardından her iki ailenin de ikna olmasıyla bugün ilçe merkezindeki bir düğün salonunda barış yemeği düzenlendi. Barış yemeğine; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, milletvekili İbrahim Halil Yıldız, Suruç Kaymakamı Ferhat Sinanoğlu ile husumetli aile fertleri katıldı.



Kur'an-ı Kerim okunan törende iki ailenin temsilcisi Mehmet Çınar ve Şükrü Çelik birbiriyle tokalaşarak husumeti sonlandırdı. İki aile fertlerinin birlikte yemek yediği törende konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, husumet ve kan davalarının sona ermesinin çok önemli olduğunu ve herkesin barış için çabalaması gerektiğini söyledi.