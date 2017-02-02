Şanlıurfa Hipodrumunda Yangın

Şanlıurfa Hipordumundaki bir seyis odasında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.



Hipodrumun 280 numaralı seyis odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.



Dumandan etkilenen 2 kişi, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.