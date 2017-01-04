Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Şanlıurfa Hes İçin Rönesans Enerji'ye Onay Çıktı
Ara
BİST 76.618 %0,00
DOLAR 3,5891 %1,24
EURO 3,7302 %0,58
PARİTE 1,0390 %-0,67
ALTIN 132,44 %0,93
FAİZ 10,92 %-0,18
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Şanlıurfa Hes İçin Rönesans Enerji'ye Onay Çıktı

ÖYK Şanlıurfa HES'in Rönesans Enerji'ye işletme hakkının devrine onay verdi.

Şanlıurfa Hes İçin Rönesans Enerji'ye Onay Çıktı

ÖYK Şanlıurfa HES'in Rönesans Enerji'ye işletme hakkının devrine onay verdi.

Kaynak: Dunya.com