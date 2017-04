Şanlıurfa Harran'da Tank Maketi Yapıldı

Harran'da tank maketi yapıldı



HARRAN (Şanlıurfa), (DHA)-ŞANLIURFA'nın Harran Belediyesi tarafından yaptırılan ve ilçenin girişine konulan tank maketi vatandaşlardan tam not aldı.



Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi tankların önüne kendilerini siper ederek darbenin seyrini değiştiren vatandaşların konu alındığı tank maketi Harran ilçe girişine konuldu. Harran Belediyesi tarafından yaptırılan Tankın önünde darbe gecesinde olduğu gibi ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlar bulunuyor. Harran Belediyesi tarafından yaptırılan anıt vatandaşlardan tam not aldı.



15 Temmuz gecesi vatandaşların tarihi destansı bir mücadele ile darbecileri püskürttüğünü ve bu mücadelenin unutulmaması için 15 Temmuz anıtı hazırladıklarını ifade eden Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, 'Biz de diktiğimiz bu anıtla milletimizin yazdığı büyük destanı ölümsüzleştirmek istedik. İlçenin girişine diktiğimiz anıt, Harran'a gelip gidenlere o geceyi unutturmayacaktır. Ülkemize yapılan ihaneti, hainlere karşı bir ve beraber olmanın ne kadar önemli olduğunu bizlere her daim hatırlatacaktır. Kahraman milletimiz, 15 Temmuz'da üstün cesaretiyle hainlere karşı koymuş, iradesini, geleceğini ve ülkesini ne koşulda olursa olsun teslim etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ederek, büyük bir zafer kazanmıştır' diye konuştu.



