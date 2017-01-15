Şanlıurfa Hamarat Eller Çarşısı, Kadınların Yüzünü Güldürdü

Şanlıurfa'da, ihtiyaç sahibi ev kadınlarına yönelik Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan 'Hamarat Eller Çarşısı' 600 kadının yüzünü güldürdü. Kadınların hazırladıkları yöresel yemek ve ürünlerin sergilenip satışının yapıldığı çarşıda bir ayda 21 bin liralık ciro yapıldı.



Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü bünyesinde Haleplibahçe Mahallesi'nde Kasım ayında faaliyete geçen 'Hamarat Eller Çarşısı' ihtiyaç sahibi kadınların aile ekonomisine katkı sunmaya başladı. İçerisinde, yöresel ürünler, sanat galerisi, kafeterya, mutfak ve çocuk oyun alanı bulunan merkezde, ev kadınları tarafından hazırlanan biber ve domates salçası, nar ekşisi, pekmez, peynir ve kışlık kurutmalıklar bu merkezde yerli ve yabancı turistlere satılıyor. Merkezde satışa sunulan ürünlerden elde edilen ürünlerin geliri kadınlara dağıtılıyor.



600 KADIN İŞ HAYATINA ATILDI



600 kadın evlerinde ve 8 kadın destek merkezinde hazırladıkları ürünlerini 'Hamarat Eller Çarşısı'nda satışa sunması üzerine aile ekonomilerine katkı sağlamaya başladı. Hamarat Eller Çarşısı sorumlusu Fatma Avcı, çarşının kendisi için iyi bir iş olanağı olduğunu söyledi. Bütün malzemelerin belediye tarafından karşılandığını dile getiren Avcı, kadınların iş hayatına atılmasının önemli bir yer olduğunu ifade ederek, "Maddi durumu iyi olmayan kadınlarımız evlerinde hazırladıkları yöresel gıdaları ambalajlayarak burada satışa sunuyoruz. Bu çarşı sayesinde kadınlarımız iş kadını olmanın gururunu yaşıyor. Hem de kimseye muhtaç olmadan aile ekonomilerine katkı sunuyorlar" diye konuştu.



Hamarat Eller Çarşısında organik olarak kadınlar tarafından hazırlanan biber, salça, pekmez ve yöresel gıdaların bulunduğu malzemelerin üzerine her kadının adı yazılarak satışa sunuluyor. Salça almaya gelenler Ayşe'nin veya Zeliha'nın salçası ya da biberi diye sipariş veriyor. Kasım ayında açılışı yapılan çarşıda 600 kadının hazırladığı yerli ve yabancı turistlere satılan ürünlerden bir ay içerisinde 21 bin lira gelir sağlandı.