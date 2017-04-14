Şanlıurfa-Halfeti Turları Başladı

Kilis Belediyesi tarafından başlatılan Şanlıurfa-Halfeti turları 2017 Nisan ayı ile tekrar başladı.



2016 yılında Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'nın Kilisli kadınların yaşadıkları sıkıntılarını azaltmak ve bulundukları stresli ortamdan uzaklaştırmak için başlattığı Şanlıurfa- Halfeti turları 2017 Nisan ayı ile tekrar başladı. Havaların tekrar ısınmaya başlaması ile tekrar başlayan Şanlıurfa - Halfeti turlarının ilk katılımı Engelsiz Yaşam Merkezindeki çocuklar oldu. Turların tekrar başlaması ile ilgili Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, "Bu sezon da her hafta farklı gurupları Şanlıurfa'ya göndererek hemşerilerimizin değişik yerleri görmelerine vesile olmaya devam ediyoruz. Guruplarımız sabah Siverek'te kahvaltı yaptıktan sonra Halfeti de tekne turu yapıyorlar. Öğle yemeğinden sonra Şanlıurfa Balıklı göl gezisi ile Şanlıurfa'yı geziyorlar. Akşam saatlerinde ise sıra gecesine katıldıktan sonra tekrar Kilis'e dönüyorlar. 2016 yılında 2 bin 700 bayanımız bu gezilere katılmıştır. Bu senede kaldığımız yerden devam etmek için ilk ekibimizi gönderdik" dedi. - KİLİS