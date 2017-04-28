Şanlıurfa Halfeti'nin Karagülleri Açtı

Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesi'ne özgü yetişen karagüller açmaya başladı. Siyah rengiyle dikkat çeken karagülün açmasıyla birlikte ziyaretçiler ilçeye akın etmeye başladı.



Birecik Barajı nedeniyle bir bölümü sular altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 'Sakin Şehir' ağına dahil ettiği Halfeti'de karagüller açmaya başladı. Bünyesinde barındırdığı tarihi ve turistlik güzelliklerinin yanı sıra; endemik tür olarak Haltefi'de yetişen karagül, Nisan ayında açmaya başladı. Dünyada sadece Halfeti'de yetiştiği için siyah rengini bölgedeki mikro klima ve toprak yapısından aldığını belirten karagül üreticisi Mehmet Ali Sağır, karagülü görmek için her gün yüzlerce turistin ilçeye geldiğini söyledi. Karagülün en siyah açtığı dönemin Mart ve Nisan ile ekim ve kasım ayları olduğunu belirten Sağır, şunları söyledi:



"Türkiye'de sadece Halfeti'de yetişen karagül Nisan ayıyla birlikte açmaya başladı. Endemik yapısı itibarıyla bir yılda kara, mor, kadife ve kırmızı renk olmak üzere karagüllerimiz dört renk açıyor. Karagüllerin açmasıyla birlikte Halfeti 'yede ziyaretçi akını başladı. Güllerin efendisi olarak bilinen Karagül'ün meraklıları sadece bu özel karagül için Halfeti'ye gelerek bu kokulu gülü yerinde inceliyor. Halfeti'ye ziyarete gelen vatandaşlar evlerine dönerken mutlaka Karagül'ün fidanlarını alıp götürüyor."