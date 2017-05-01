Şanlıurfa Görüntülemek Istediği Hortumun Içinde Zor Anlar Yaşadı

Şanlıurfa Görüntülemek istediği hortumun içinde zor anlar yaşadı (YENİDEN)(Tür: Yurt)

Şanlıurfa Görüntülemek istediği hortumun içinde zor anlar yaşadı (YENİDEN)

(Tür: Yurt)

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Şanlıurfa, Urfa