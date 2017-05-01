Güvenlik Görevlisi, Görüntülemek İstediği Hortumun İçinde Kaldı

Şanlıurfa kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Örencik Mahallesi'nde 12 bin yıl önceden kaldığı tahmin edilen ve dünyanın ilk tapınağı olarak gösterilen Göbeklitepe'de oluşan hortum kısa süreli korkuya neden oldu. Hava sıcaklığının 18 dereceye düştüğü Göbeklitepe çevresinde aniden oluşan hortum kazı ekibine zor anlar yaşattı.

HORTUMUN İÇİNDE KALDI

Özel güvenlik görevlisi Hasan Yıldız da, kazı alanında oluşan tozlu hortumu cep telefonuyla çekmek istedi. Hortumun, etrafında toplandığı Yıldız zor anlar yaşadı. Bir süre hortumun içinde dönen Yıldız, yaşadıklarını ise telefonuyla görüntüledi.