Şanlıurfa Gölcük Mahallesi Sakinlerinden 'Hayali Oy' Iddialarına Tepki

Gölcük Mahallesi sakinlerinden 'hayali oy' iddialarına tepki



ANAYASA değişikliği referandumunda, Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi'nin Gölcük Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup, iş için Muğla'da bulunan kişilerin yerine, başkalarının oy kullandığı iddiasına mahalleli tepki gösterdi.



Hilvan'ın Gölcük Mahallesi'nde kurulan 1050 ve 1051 nolu sandıklarda, Muğla'nın Datça İlçesi'ndeki inşaatlarda çalışıp, referandum için sandığa gitmediği belirtilen kişilerin yerine, başkalarının oy kullandığı öne sürüldü. CHP Hilvan İlçe Başkanı Abuzer Bebe'nin Hilvan İlçe Seçim Kurulu'na dilekçeyle başvurup, savcılığa suç duyurusunda bulunduğu iddialarına mahalle sakinleri tepki gösterdi.



Mahalleli, referandum oylamasında gelmeyenlerin yerine kimsenin oy kullanmadığını savundu. İddiaların asılsız olduğunu söyleyen mahalleli, durumun iftiradan ibaret olduğunu öne sürdü.