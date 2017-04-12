Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı

Start Fuarcılık ve Organizasyon Ltd. Şti.

Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı

Start Fuarcılık ve Organizasyon Ltd. Şti. tarafından düzenlenen Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı Şanlıurfa Fuar ve Kongre Alanı isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Tohum ve Teknolojileri, Fide, Fidan, Süs Bitkileri, Paketleme-Ambalaj Tarımsal Yazılımlar, Tarımsal Bankacılık, Bitki İslahı, Hayvancılık, Yem, Gıda ve Teknolojileri şeklindedir.

Düzenleyici: Start Fuarcılık ve Organizasyon Ltd. Şti.

Konusu: Tarım Ekipmanları, Tohumculuk, Hayvancılık

Türü: İhtisas Fuarı

Detaylar :

İl : Şanlıurfa

İlce : Merkez

Mekan : Şanlıurfa Fuar ve Kongre Alanı

Mekan Adresi : Merkez

Başlangıç Saati : 13.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 16.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı

Tür : Fuar

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Şanlıurfa, Urfa