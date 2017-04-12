Start Fuarcılık ve Organizasyon Ltd. Şti. tarafından düzenlenen Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı Şanlıurfa Fuar ve Kongre Alanı isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Tohum ve Teknolojileri, Fide, Fidan, Süs Bitkileri, Paketleme-Ambalaj Tarımsal Yazılımlar, Tarımsal Bankacılık, Bitki İslahı, Hayvancılık, Yem, Gıda ve Teknolojileri şeklindedir.



Düzenleyici: Start Fuarcılık ve Organizasyon Ltd. Şti.



Konusu: Tarım Ekipmanları, Tohumculuk, Hayvancılık



Türü: İhtisas Fuarı



Detaylar :



İl : Şanlıurfa



İlce : Merkez



Mekan : Şanlıurfa Fuar ve Kongre Alanı



Mekan Adresi : Merkez



Başlangıç Saati : 13.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 16.04.2017 18: 00: 00



Kategori : Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı



Tür : Fuar



Ücretlimi? : Hayır