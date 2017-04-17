Şanlıurfa Evet Rekoru Harran'da

Anayasa değişikliğine ilişkin dün yapılan halkoylamasında resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 97.2'lik 'Evet' oylarıyla Türkiye rekoruna Şanlıurfa'nın Harran ilçesi imza attı. Elde edilen sonuçların ardından bayram yerine dönen Harran'da, Ak Partili Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, tebrikleri kabul ediyor. Türkiye rekorunun kırıldığı Harran'da sevinç gösterileri devam ediyor. Harran'da rekora imza atmanın gururunu yaşayan Ak Partili Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, seçmenlerine teşekkür etti. Tebrikleri kabul eden Özyavuz, Harran halkının referandum da görevini layıkıyla yerine getirdiğini ifade etti. Seçim çalışmaları süresince ilçeyi karış karış gezerek, anayasa değişikliği konusunda vatandaşları aydınlattıklarını ifade eden Özyavuz, "Söz konusu vatansa Harran gereğini yapar. Şükürler olsun emeğimizin karşılığını gördük. Halkımız bize inandı ve güvendi. Bu referandum un, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.