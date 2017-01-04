Şanlıurfa Eşinin Ulaşamadığı Kadın Için Ekipler Itfaiye Aracıyla 9'uncu Kata Çıktı

Şanlıurfa'da, telefonla aradığı eşinden haber alamayan inşaat işçisi İsmail Çil'in ihbarı polis ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. İhbar üzerine Çil ailesinin yaşadığı apartmanın 9'uncu katına itfaiye aracının merdiveniyle çıkan ekipler, evde kimseyi bulamadı.



Olay, öğle saatlerinde Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi İsmail Çil, cep telefonuyla aradığı ismi öğrenilemeyen eşinin ulaşamadı. Defalarca aramasına rağmen telefona yanıt alamayan Çil, eşinin hayatından endişe ederek durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Çil ailesinin yaşadığı apartmana giden ekipler, 9'uncu kattaki dairenin kapısını çaldı ancak yanıt alamadı. Kapının açılmaması üzerine itfaiye aracının merdiveni yardımıyla balkona ulaşılarak içeri girildi. Ancak, ekiplerin evde yaptığı aramada Çil'in ulaşamadığını söylediği eşi bulunamadı. Evde kimsenin olmadığı anlaşılınca ekipler olay yerinden ayrıldı. İsmi öğrenilmeyen genç kadının nerede olduğu konusunda da bilgi edinilemedi.