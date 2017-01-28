Şanlıurfa Engelliler'de Galibiyet Hesapları

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler takımı, erteleme maçında yarın karşılaşacağı Melikgazi Belediyesi takımını yenerek üst sıralara çıkmak istiyor.



Bu yıl yükseldiği ligde ilk 4 haftada 3 galibiyet alarak başarılı olan Şanlıurfa temsilcisi, son 5 maçta galibiyete hasret kaldı.



Yarın deplasmanda erteleme maçında Kayseri ekibi Melikgazi Belediyesi ile karşılaşacak Şanlıurfa ekibi, galip gelerek kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor.



Antrenör Serdar Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk yarının ertelenen son iki maçını kazanarak orta sıralara yükselmek istediklerini söyledi.



Takımda eksik ve sakat oyuncu bulunmadığını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:



"Melikgazi Belediyesi karşısında mutlak galip gelerek yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyoruz. İlk yarının ertelenen son iki maçını kazanarak orta sıralara çıkmayı hedefliyoruz. Arada eksiklerimizi gidermek için çok çalıştık. Oyuncularıma güveniyorum. İnşallah Melikgazi Belediyesi karşısında beni mahçup etmezler. Amacımız bu yıl yükseldiğimiz ligde kalmaktır, bunu da başaracağımızdan hiç şüphem yok."