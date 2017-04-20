Şanlıurfa Emiyet Müdürü: Bir Yılda 5 Milyon Kişiyi Zehirleyecek Uyuşturucu Ele Geçirdik

ŞANLIURFA Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, son bir yıl içerisinde 3 bin 457 uyuşturucu operasyonunda bin 68 kişinin tutuklandığını, 70 bin kişiyi zehirleyecek eroin, 5 milyon kişiyi zehirleyecek esrar ele geçirdiklerini söyledi.



Veysal Tipioğlu, Uyuşturucu ile Mücadele Şubesinin son bir yıllık süreçte yaptığı çalışmaları anlattı. Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele konusunda kararlıkla operasyonların yürütüldüğünü ifade eden Tipioğlu, gençleri zararlı alışkanlıktan korumak için görev yaptıklarını ifade ederek şunları söyledi:



"Şanlıurfa'da 2017 yılının ilk 4 ayında 827 uyuşturucu olayı ortaya çıkarılarak müdahale edilmiştir. Bu olaylarla ilgili 243 kişi tutuklandı. Yine 682 uyuşturucu kullanan, 350 uyuşturucu ticareti yapan bin 32 şahıs hakkında işlem yapıldı. Bu yılın ilk 4 ayında 2 ton 217 kilo esrar yakalandı. 15 bin 350 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2014-2017 yılları arasında 575 kilo eroin, 16 tona yakın esrar, 4 ton kenevir, 41 bin adet hap ekiplerimizin başarılı operasyonu sonucu ele geçirilmiştir. 47 uyuşturucu şebekesi çökertildi. Son bir yıllık süreç içerisinde 70 bin kişiyi zehirleyecek eroin ele geçirildi. 5 milyon kişiyi zehirleyecek esrar ele geçti. Yine 40 bin kişiyi zehirleyecek uyuşturucu hap ele geçirildi. Hız kesmeden uyuşturucuyla mücadelemiz devam etmektedir."



Yılın ilk dört aylık döneminde kentte hırsızlık suçunda yüzde 20 oranında azalma olduğunu ifade eden Tipioğlu, "Bütün olumsuzluklara rağmen bizler güncel tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Suç işleyenin milleti, mezhebi, memleketi olmaz. Suriyeli de suç işler, Türkiye ve Amerikalı da suç işler. Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeliler çok fazla olaylara karışmıyor" dedi.



Emniyet Müdürlüğünün bulunduğu caddenin güvenlik gerekçesiyle barikatla kapatılan yolun bir kısmının yeniden trafiğe açıldığını duyuran Tipioğlu, vatandaşların can güvenliği ve huzur için çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.



- Şanlıurfa